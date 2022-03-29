الحكم بحبس مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بتهمة الإخلال بالآداب
الحكم بحبس مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بتهمة الإخلال بالآداب
حكمت المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسكندرية بمعاقبة مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بالحبس لمدة سنة ودفع غرامة 10 آلاف جنيه مصري بعد اتهامهما بالإخلال بالآداب. القضية تتعلق بمقطع لأغنية "أنتي معلمة" التي شاركت فيها الراقصة لورديانا.
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