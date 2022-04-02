بي بي سي إكسترا: كيف نفقد الوزن الزائد في رمضان؟
بي بي سي إكسترا: كيف نفقد الوزن الزائد في رمضان؟
في شهر رمضان تجتهد الأمهات وربات البيوت حول العالم في تحضير أطباق شهية لوجبة الإفطار تعوض أفراد الأسرة ما فقدوه خلال يوم الصيام الطويل.
وعادة ما تجعلنا المائدة العامرة بكل ما لذ وطاب نفقد صوابنا ونبدأ بالتهام الأطعمة الشهية من دون أن ننسى الحلويات اللذيذة التي ترافق الأمسيات الرمضانية دائماً.
لكن ما أن ينتهي رمضان ونستقبل العيد حتى نكتشف أن شراهتنا في تناول الطعام جعلتنا نكتسب الكثير من الكيلوغرامات الزائدة.
فكيف يمكن أن نحافظ على رشاقتنا ونمتنع عن التهام الطعام بشراهة بعد الإفطار؟ هذا ما تحاول بسنت أكرم الإجابة عليه.