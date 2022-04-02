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إكسترا إنجليش: كيف يمكن للألوان أن تحفز emotional response؟
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إكسترا إنجليش: كيف يمكن للألوان أن تحفز emotional response؟
قبل 16 دقيقة
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