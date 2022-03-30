ليلة التأهل للمونديال: فرحة تونسية ومغربية بالتأهل، والاعتداء على صلاح بعد "موقعة" السنغال، وسقوط بلماضي بعد صدمة الكاميرون

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ليلة التأهل للمونديال: فرحة تونسية ومغربية بالتأهل، والاعتداء على صلاح بعد "موقعة" السنغال، وسقوط بلماضي بعد صدمة الكاميرون

قبل 15 دقيقة

فرحة في تونس والمغرب بعد التأهل للمونديال على حساب مالي والكونغو، واحتجاج مصري على ما تعرض له منتخب مصر في السنغال، وصدمة في الجزائر بعد الخسارة أمام الكاميرون في الوقت القاتل.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: