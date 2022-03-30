مكسيم صبح :أوكرانيا لم تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

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مكسيم صبح :أوكرانيا لم تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

قبل 36 دقيقة

رفض الدكتور مكسيم صبح سفير أوكرانيا لدى الجزائر ما تردد عن عنصرية وتمييز ضد أجانب من مختلف الجنسيات من قبل جنود أوكرانيين ومواطنين عاديين في بلاده.

وقال الدكتور صبح إنّه رأى بأم عينيه أثناء عبوره لحدود بلاده المعاملة الجيدة التي كان يجدها الطلاب الأجانب من قبل الشرطة وحرس الحدود في أوكرانيا.

و أكد سفير أوكرانيا لدى الجزائر أنّ أوكرانيا لم تعترف بالقدس عاصمة للإسرائيل وأنّ ما ورد في الإعلام بذلك الشأن كان "تشويهاً وتحريفاً لما جاء على لسان بعض المسؤولين والدبلوماسيين في أوكرانيا" حسب تعبيره

ماذا عن موقف وزارة الخارجية الأوكرانية مما يقال عن عنصرية مارسها جنود ومواطنون في أوكرانيا ضد الأجانب؟ وكيف ينظر سفير أوكرانيا لدى الجزائر إلى موقف الشارع العربي من الغزو الروسي لبلاده؟ وما هي مطالب أوكرانيا التي تؤدي بدورها لإطالة أمد المفاوضات مع روسيا؟ وما هي الإشارة التي يبعث بها بوتين لقادة الناتو من خلال غزوه لأوكرانيا؟