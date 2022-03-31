الصوم بين العبادة والبيئة والحروب

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الصوم بين العبادة والبيئة والحروب

قبل 21 دقيقة

يصوم المسلمون شهر رمضان هذا العام مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الرفع التدريجي للقيود بسبب جائحة كورونا.

شهر رمضان له طعم خاص بين شهور السنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خصوصا مع وجبة الإفطار والطقوس الروحية التي تتخلل هذا الشهر.

تستضيف الحلقة الشيف سمية حجازي من لبنان، البلد الذي يعاني منذ أكثر من سنتين من ضائقة مالية وأزمة سياسية. تنصح الشيف سمية بتحضير أطباق بمكونات بسيطة وتقوم بإعداد طبق "الزلابية" الذي يشتهر في الجنوب اللبناني.

نقوم بتسليط الضوء على طقوس الصوم في الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام من خلال جمع ثلاثة للتعرف على تجربتهم مع الصيام.

أما مسؤولة الحملات في مشروع أمة لأجل الأرض نهاد عواد فتستعرض "الدليل الأخضر للحج والعمرة" والمبادرة أطلقتها منظمة Greenpeace بالتعاون مع تحالف "أمة من أجل الأرض" لتشجيع الناس على القيام بالحج والعمرة بطريقة أكثر صداقة للبيئة.

ماذا عن نسبة الشباب الذين ما زالوا يمارسون هذه الطقوس الروحية، خاصة في بعض مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من حروب منذ فترة طويلة. كيف أثرت هذه الحروب على تعلقهم بمعتقداتهم الروحية؟

التجربة القاسية في الحرب يمكن أن تؤثر بطرق مختلفة على المعتقدات الروحية لدى الشباب. قابلت كاميرا بي بي سي إكسترا عينة من الشباب للتعرف على تجاربهم، وتستضيف الحلقة المختص في الطب النفسي الدكتور يوسف موصللي، للحديث عن الأسباب النفسية والاجتماعية.

يلقي برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت غرينتش.