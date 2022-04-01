بوتين يشترط الدفع بالروبل مقابل الغاز..وبايدن يلجأ لاستخدام النفط الاستراتيجي

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أبلغت روسيا الدول الأجنبية "غير الصديقة" أن عليها البدء في دفع ثمن الغاز بالروبل وإلا ستقطع الإمدادات عنها. بالمقابل، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن الإفراج عن ما يصل إلى 180 مليون برميل من النفط على مدى ستة أشهر، وهي خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة، وذلك بهدف خفض تكاليف الوقود المرتفعة.