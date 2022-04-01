شهد المغرب ارتفاعا "غير مسبوق" في أسعار المحروقات، تحديدا المازوت، ليتجاوز أسعار البنزين

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شهد المغرب ارتفاعا "غير مسبوق" في أسعار المحروقات، تحديدا المازوت، ليتجاوز أسعار البنزين

قبل 33 دقيقة

رفعت حرب أوكرانيا أسعار الطاقة عالمياً وكغيره من الدول تأثر المغرب. فقد زادت أسعار المازوت ، المعروف محليا بـ"الغزوال"، بشكل كبير لتتجاوز أسعار البنزين.

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