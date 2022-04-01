لونا الشبل: متطوعون سوريون كثر أبدوا رغبتهم في القتال مع روسيا

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لونا الشبل: متطوعون سوريون كثر أبدوا رغبتهم في القتال مع روسيا

قبل 11 دقيقة

قالت لونا الشبل المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية إنّ الكثير من المتطوعين السوريين أبدوا رغبتهم في التطوع والقتال إلى جانب روسيا فيما تصفها "بالعملية العسكرية" في أوكرانيا من باب رد الجميل لهذه الدولة التي "وقفت مع الشعب والجيش السوري في حربه ضد مكافحة الإرهاب" حسب تعبيرها

وأوضحت لونا الشبل أنّ روسيا لم تطلب متطوعين سوريين بشكل رسمي من الدولة السورية "وبالتالي لا يمكن للدولة السورية أن تقوم بإجراء رسمي طالما ليس هناك طلب من روسيا بهذا الخصوص" حسب قولها

لماذا ترفض لونا الشبل أن تصف ما تقوم به روسيا ضد أوكرانيا بكونه غزواً؟ وماذا عن القصف الإسرائيلي لأهداف سورية دون أن يتدخل الروس؟ وكيف تنظر المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية لعلاقات بلادها بالجامعة العربية؟وماذا تقول لونا الشبل عن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة الإمارات العربية والتي جاءت مباشرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي للإمارات؟