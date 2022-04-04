تسديد الكرات .. رمي الأوراق .. الألعاب في رمضان

قبل 11 دقيقة

يشهد شهر رمضان تغيراً في عادات الناس، فمنهم فمن يتوقف عن ممارسات معينة تعد جزءاً من روتينه اليومي بقية السنة، ومنهم من يستغل نهار الصوم الطويل أو استراحة ما بعد الإفطار في أنشطة مسلية. تتنوع هذه الفعاليات وتختلف من بلد لآخر، في الجزائر مثلاً، يكاد لا يخلو أي حي من الأحياء الجزائرية من لعبة الكرات الحديدية او البيتانك التي لاقت رواجا كبيرا في شهر رمضان حيث تُنظم منافسات بين الأحياء و حتى الولايات لإشباع شغف ممارسيها الى أقصى الحدود.