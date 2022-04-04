طرد مرشح اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية من مجمع رياضي يملكه زيدان

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بعد طرد مرشح الرئاسة الفرنسية إيريك زمور من ملعب رياضي يمتلكه زين الدين زيدان، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن إدارة المنشأة الرياضية، أنه لم يتم إبلاغها بتنظيم حضور المرشح اليميني المتشدد وأنها لا ترغب في ربط صورتها بـ "زمور"، الذي يروج لحملته الانتخابية.