لونا الشبل: العلاقات الثنائية لا يجب أن تمر دائماً عبر الجامعة العربية
لونا الشبل: العلاقات الثنائية لا يجب أن تمر دائماً عبر الجامعة العربية
قالت لونا الشبل المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية إنّ علاقات بلادها مع كثير من الدول العربية ظلت قائمة وإنّ سوريا لم تك معزولة على مدى أحد عشر عاما "وإنّ العلاقات الثنائية لا يجب أن تمر دائماً عبر الجامعة العربية" حسب رأيها
وأوضحت لونا الشبل أنّ زيارة الرئيس السوريبشار الأسد للإمارات العربية لم تكن مفاجئة وإنّها جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي لبلادها.
رفضت المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية أيضا الربط بين زيارة الرئيس الإسرائيلي للإمارات وبين زيارة بشار الأسد والتي جاءت مباشرة بعدتلك الزيارة
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