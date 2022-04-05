لونا الشبل: العلاقات الثنائية لا يجب أن تمر دائماً عبر الجامعة العربية

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قالت لونا الشبل المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية إنّ علاقات بلادها مع كثير من الدول العربية ظلت قائمة وإنّ سوريا لم تك معزولة على مدى أحد عشر عاما "وإنّ العلاقات الثنائية لا يجب أن تمر دائماً عبر الجامعة العربية" حسب رأيها