بي بي سي إكسترا: هل الإنشاد الديني فن مناسباتي؟

مع حلول رمضان يزيد سماع الناس للإنشاد الديني وتكثر إذاعته. ولهذا النوع من الغناء أعلام ومشاهير مثل الشيخ سيد النقشبندي في مصر ورشيد غلام في المغرب وتوفيق المنجد في سوريا، أما عشاقه فلا ينتظرون مناسبات مثل شهر رمضان للاستمتاع به بسبب ما يحمله بالنسبة لهم من معاني روحانية وجمال الأصوات الذي يعبر بحد ذاته في رأي البعض عن الروحانية.