بي بي سي إكسترا: هل الإنشاد الديني فن مناسباتي؟
بي بي سي إكسترا: هل الإنشاد الديني فن مناسباتي؟
مع حلول رمضان يزيد سماع الناس للإنشاد الديني وتكثر إذاعته. ولهذا النوع من الغناء أعلام ومشاهير مثل الشيخ سيد النقشبندي في مصر ورشيد غلام في المغرب وتوفيق المنجد في سوريا، أما عشاقه فلا ينتظرون مناسبات مثل شهر رمضان للاستمتاع به بسبب ما يحمله بالنسبة لهم من معاني روحانية وجمال الأصوات الذي يعبر بحد ذاته في رأي البعض عن الروحانية.
فما هو فن الإنشاد الديني؟ وكيف تطور؟ دعاء فريد ذهبت في رحلة مع عدد من المنشدين المصريين للإجابة عن هذه الأسئلة.