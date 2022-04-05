المغرب: اتهام "طبيب الفقراء" بالاحتيال

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قالت وسائل إعلام مغربية إنه تم ألقي القبض على الدكتور الحسن التازي، أشهر جراح تجميل في المغرب، والمعروف بطبيب الفقراء، إضافة إلى 8 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على فاعلي الخير للاستيلاء على تبرعاتهم، واللجوء إلى تزوير فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.