المغرب: اتهام "طبيب الفقراء" بالاحتيال
المغرب: اتهام "طبيب الفقراء" بالاحتيال
قالت وسائل إعلام مغربية إنه تم ألقي القبض على الدكتور الحسن التازي، أشهر جراح تجميل في المغرب، والمعروف بطبيب الفقراء، إضافة إلى 8 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على فاعلي الخير للاستيلاء على تبرعاتهم، واللجوء إلى تزوير فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
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