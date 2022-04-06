وزير سوري: روسيا تريد الاستفادة من تجربة "البطاقة الذكية"
وزير سوري: روسيا تريد الاستفادة من تجربة "البطاقة الذكية"
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عمرو سالم، إن موسكو أرسلت وفدا إلى دمشق للاستفادة من تجربة "البطاقة الذكية" المستخدمة لشراء المخصصات التموينية المدعومة. وأضاف الوزير أن ألمانيا ودول أوروبا تنوي نظاما مشابها بسبب الأزمة الاقتصادية.
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