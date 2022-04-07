"نحن لا ننتظر فرمان".. الرئيس التونسي قيس سعيّد يسخر من تصريحات نظيره التركي

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سخر الرئيس التونسي قيس سعيد من انتقادات نظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن قيام سعيد بحل البرلمان. وقال سعيد إن تونس ليست "إيالة" أي ولاية عثمانية وإنها "لا تنتظر فرمان من أحد"

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