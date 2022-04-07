بي بي سي إكسترا: لماذا يحرص الصائمون على اقتناء زينة رمضان؟

7 أبريل/ نيسان 2022

درج الناس في مختلف البلدان الإسلامية على اقتناء فوانيس، وشرائط زينة، وخليفاتٌ، وإنارة على شكل أهلة تزدان بها الشوارع والمحال وحتى البيوت احتفالا بحلول شهر رمضان، حتى باتت عاملا أساسيا من العوامل المرتبطة بأجوائه. هذه الزينة وما يختاره الناس من أماكن وألوان وأشياء يختلف من بلد إسلامي وعربي إلى آخر، وبين بلاد المهجر والوطن الأم تختلف أيضا أسباب الحاجة إليها، كل هذا ترصده ميس باقي في تقريرها التالي: