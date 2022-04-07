"هاتريك" بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على تشيلسي

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حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً كبيراً على أرض مضيفه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويعود الفضل لفوز ريال مدريد لنجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك".

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