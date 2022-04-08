فيديو يظهر ما يبدو أنه مقتل جندي روسي أسير على أيدي القوات الأوكرانية

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فيديو يظهر ما يبدو أنه مقتل جندي روسي أسير على أيدي القوات الأوكرانية

قبل 15 دقيقة

ظهر مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنه لعناصر من القوات الأوكرانية تطلق النار وتقتل جنديا روسيا وقع أسيرا لديها. وتشير الدلائل إلى أن الحادثة وقعت على طريق إلى الغرب من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تتراجع القوات الروسية.

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