شجار بين معتمرين داخل الحرم المكي

قبل 22 دقيقة

انتشار واسع لمقطع فيديو لمشاجرة بالأيدي بين شخصين داخل الحرم المكي، حيث حاول بعض المعتمرين فض الاشتباك بينهما. وباشرت القوات السعودية لأمن الحج والعمرة في التحقيق بالحادثة. الأمن العام السعودي قال إن المشاجرة حدثت في المسعى نتيجة تلاسن بين شخصين، ولم ينتج عنها أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.