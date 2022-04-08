خزعل الماجدي: لا توجد حضارة بدون كتابة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

خزعل الماجدي: لا توجد حضارة بدون كتابة

قبل 12 دقيقة

قال الدكتور خزعل الماجدي الباحث في الحضارات والأديان إنّ الكتابة هي الحد الفاصل بين عصور ما قبل التاريخ وما هو تاريخي وإنّ المقصود بعصور ما قبل التاريخ أنّها سبقت الكتابة، مشيرا إلى وجود أشياء أخرى تدل عليها كالرموز الدينية والتماثيل والمعابد

وأوضح الدكتور خزعل أنّ الكتابة بدأت في سومر وأنّ ما دونته الحضارة السومرية أكثر بكثير مما دونته الحضارة المصرية، ولكنه في ذات الوقت يصف الحضارتين السومرية والمصرية بكونهما بداية الحضارات بل يسميهما الأصول" لأنّهما أغنتا البشرية بالكثير من مظاهر الحضارة" حسب وصفه

متى نشأت الأديان؟ وبكم تقدر عدد الأساطير السومرية المدونة؟ يقول الدكتور خزعل إن الحضارة المصرية فيها مجموعة أساطير فأين دونت تلك الأساطير؟ وما الفرق بين الديانات القومية والديانات الإبراهيمية التوحيدية؟ وما هي أسباب الإحتراب بين الديانات الإبراهيمية الثلاث؟