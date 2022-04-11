"كان يجب أن نخرج من الملاجئ خوفا على الأطفال من بطش الجيش الروسي"

قبل ساعة واحدة

ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أكثر من أربعة ملايين وثلاثمئة ألف أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء الغزو الروسي لها، وبعد اكتمال انسحاب القوات الروسية من بعض البلدات والمدن القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف بدأنا نسمع مشاهدات مَنْ كانوا فيها أثناء خضوعها لسيطرة القوات الروسية. من ضمن هؤلاء الطبيب العراقي حسن علي حسين العبيدي الذي هرب من كييف إلى قرية مجاورة مع زوجته الأوكرانية وابنتيهما، بصحبة عائلة شقيقه. لكن تلك القرية أصبحت على خط التماس، فقررت العائلتان العودة إلى كييف إلا أن طريقهما كان محفوفاً بالمخاطر كما أخبر حسن هالة صالح.