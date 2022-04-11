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إكسترا إنجليش: ما الذي يعرفه non-muslims في بريطانيا عن fasting؟
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إكسترا إنجليش: ما الذي يعرفه non-muslims في بريطانيا عن fasting؟
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