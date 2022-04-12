"لا أساس ديني لبناء المراقد".. تصريحات خطيب شيعي عراقي تؤدي لاعتقاله وحرق مكتب للمرجع الصرخي

قبل 16 دقيقة

أثار الخطيب علي المسعودي، المحسوب على جماعة رجل الدين الشيعي محمود الصرخي، غضبا كبيرا في أوساط مؤيدي المراجع الشيعية بقوله "إن تشييد القبور وبناء المراقد وتخصيص مناسبات ومراسم خاصة بها لا أساس له في الدين والعقيدة".