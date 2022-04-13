كوميديا سعودية تسخر من الرئيس بايدن.. ومغردون يربطونها بفتور العلاقات بين السعودية والولاي

قبل 34 دقيقة

لأول مرة تعرض مشاهد ساخرة عن رئيس أمريكي على قناة سعودية في مسلسل استديو 22 الكوميدي. تم تداول المشاهد التي تسخر من جو بايدن بشكل واسع على وسائل التواصل الأمريكية والسعودية، وربط مغردون بين عرض المشاهد وفتور العلاقات بين البلدين.