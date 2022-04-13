كوميديا سعودية تسخر من الرئيس بايدن.. ومغردون يربطونها بفتور العلاقات بين السعودية والولاي
كوميديا سعودية تسخر من الرئيس بايدن.. ومغردون يربطونها بفتور العلاقات بين السعودية والولاي
لأول مرة تعرض مشاهد ساخرة عن رئيس أمريكي على قناة سعودية في مسلسل استديو 22 الكوميدي. تم تداول المشاهد التي تسخر من جو بايدن بشكل واسع على وسائل التواصل الأمريكية والسعودية، وربط مغردون بين عرض المشاهد وفتور العلاقات بين البلدين.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.