بنزيما يواصل التألق ويصعد بريال مدريد على حساب تشيلسي.. وفياريال يطيح ببايرن ميونخ
بنزيما يواصل التألق ويصعد بريال مدريد على حساب تشيلسي.. وفياريال يطيح ببايرن ميونخ
شهدت مباريات الإياب في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا مفاجآت بخروج حامل اللقب، تشيلسي الإنجليزي على يد ريال مدريد الإسباني، فيما ودع بايرن ميونيخ الألماني البطولة على يد فياريال الإسباني.
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