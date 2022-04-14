إعلان عمرو دياب للبريد يثير تساؤلات عن "هدر المال العام" في مصر

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إعلان عمرو دياب للبريد يثير تساؤلات عن "هدر المال العام" في مصر

قبل 26 دقيقة

تداول مغردون معلومات تفيد بأن المغني المصري عمرو دياب حصل على ما يقرب من 16 مليون جنيه لقاء ظهوره في إعلان البريد المصري. كما قدم عضو مجلس النواب هاني خضر طلب إحاطة للمجلس، يتهم فيه هيئة البريد بإهدار المال العام.

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