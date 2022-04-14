محرز يسقط مدافع اتليتكو مدريد بمراوغة مذهلة..وصلاح يواصل صيامه التهديفي

قبل 10 دقيقة

تأهل فريقا ليفربول ومانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على حساب بنفيكا البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني. مواجهتا دور نصف النهائي ستكونان إنجليزية إسبانية حيث سيلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد فيما يلتقي ليفربول مع فياريال.

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