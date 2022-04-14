محرز يسقط مدافع اتليتكو مدريد بمراوغة مذهلة..وصلاح يواصل صيامه التهديفي
محرز يسقط مدافع اتليتكو مدريد بمراوغة مذهلة..وصلاح يواصل صيامه التهديفي
تأهل فريقا ليفربول ومانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على حساب بنفيكا البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني. مواجهتا دور نصف النهائي ستكونان إنجليزية إسبانية حيث سيلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد فيما يلتقي ليفربول مع فياريال.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
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