شيماء عيسى: قيس سعيّد مارق عن الدستور والقانون

أشارت شيماء عيسى عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية -مواطنون ضد الانقلاب إلى وجود وعي بين التونسيين بضرورة تشكيل جبهة سياسية لمقاومة ما تصفه انقلابا وترى الرئيس التونسي قيس سعيّد "مارقاً عن القانون والدستور" على حد وصفها. وفيما يتعلق بعلاقة مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بحركة النهضة قالت شيماء عيسى إنّ مبادرتهم لا تقصي أحدا وإنّ النهضة لم تتم إدانتها من قبل القضاء رغم إبداء البعض مآخذ عليها بما في ذلك الرئيس سعيّد الذي قال في مرات عديدة إنّه يملك ملفات وإنّه سيتم سجن سياسين في إشارة إلى حركة النهضة حسب تعبيرها