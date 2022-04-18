بي بي سي إكسترا: كيف يمكن توفية المعلم التقدير اليوم؟
بي بي سي إكسترا: كيف يمكن توفية المعلم التقدير اليوم؟
أعلن أمس الأحد اتحاد المعلمين في فلسطين عن عودة المعلمين للعمل في الضفة الغربية اليوم، الاثنين، بعد إضرابهم بسبب عدم صرف الرواتب والمستحقات. ولكن يبدو أن الخلاف داخل الاتحاد محتدم، فقد أعلنت مجموعة من المعلمين رفضها استئناف العمل دون تحقيق جميع المطالب.
وفي سوريا طالب المعلمون المحتجون في مناطق مثل دير الزور، الرقة وريف حلب بتحسين أوضاعهم المعيشية. أما مصر فتواجه عجزا في عدد المعلمين بنحو ثلاثين في المئة وهو ما أرجعه كثيرون إلى ضعف رواتب المعلمين هناك. فكيف هو واقع المعلمين في العالم العربي اليوم؟ دينا مصطفى تستطلع وتجيب في التقرير التالي.