بي بي سي إكسترا: كيف يمكن توفية المعلم التقدير اليوم؟

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بي بي سي إكسترا: كيف يمكن توفية المعلم التقدير اليوم؟

قبل ساعة واحدة

أعلن أمس الأحد اتحاد المعلمين في فلسطين عن عودة المعلمين للعمل في الضفة الغربية اليوم، الاثنين، بعد إضرابهم بسبب عدم صرف الرواتب والمستحقات. ولكن يبدو أن الخلاف داخل الاتحاد محتدم، فقد أعلنت مجموعة من المعلمين رفضها استئناف العمل دون تحقيق جميع المطالب.