متى ينصح الأطباء مرضى السكري بالإفطار؟

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متى ينصح الأطباء مرضى السكري بالإفطار؟

قبل 16 دقيقة

في مصر وجهت وزارة الصحة والسكان نصيحة لمرضى السكري بضرورة الالتزام بطعام صحي طوال شهر رمضان، و ضرورة تناول الفول والخضروات، وتجنب الشاي والقهوة. و وأكد بيان الوزارة على ضرورة قياس نسبة السكر قبل أذان الفجر و بعد الإفطار.

يذكر أن منظمة الاتحاد الدولي للسكري (IDF) أصدرت تقريرًا خلص إلى وجود زيادة عالمية في انتشار مرض السكري، و جاءت مصر في المرتبة الأعلى من بين الدول العربية من حيث أعداد المصابين.