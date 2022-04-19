متى ينصح الأطباء مرضى السكري بالإفطار؟
متى ينصح الأطباء مرضى السكري بالإفطار؟
في مصر وجهت وزارة الصحة والسكان نصيحة لمرضى السكري بضرورة الالتزام بطعام صحي طوال شهر رمضان، و ضرورة تناول الفول والخضروات، وتجنب الشاي والقهوة. و وأكد بيان الوزارة على ضرورة قياس نسبة السكر قبل أذان الفجر و بعد الإفطار.
يذكر أن منظمة الاتحاد الدولي للسكري (IDF) أصدرت تقريرًا خلص إلى وجود زيادة عالمية في انتشار مرض السكري، و جاءت مصر في المرتبة الأعلى من بين الدول العربية من حيث أعداد المصابين.
الدكتور رامي سلامة استشاري السكري و الغدد الصماء يقدم نصائح لمرضى السكري من أجل صيام صحي في رمضان.