غارات إسرائيلية على مواقع لحماس عقب إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع

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شنت طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي غارات على موقعين عسكريين لكتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس؛ وذلك رداً على قيام مسلحين بإطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه ما يعرف بمنطقة مستوطنات غلاف غزة في الجانب الإسرائيلي.

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