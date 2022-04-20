شيماء عيسى: الاستفتاء في الوضع الحالي أمر غير قانوني
قالت شيماء عيسى عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة الديمقراطية - مواطنون ضد الانقلاب إنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد يرغب في تأخير الانتخابات إلى أواخر السنة الحالية حتى يستتب الأمر لمشروعه. وترفض شيماء عيسى أيضاً إجراء استفتاء في هذه الفترة التي تراها استثنائية ولا تعطي الرئيس التونسي الحق في أن يؤسس لنظام جديد حسب رأيها. ووصفت شيماء عيسى الاستشارات الإلكترونية التي أجراها الرئيس بكونها تحايلاً واستغلالاً لموارد البلاد.
فما هي متطلبات الانضمام للمبادرة الديمقراطية – مواطنون ضد الانقلاب؟ وكيف تنظر شيماء عيسى لحركة النهضة ومآخذ العديد من القوى عليها؟ وماهي خطة وبرنامج مبادرتهم؟ وكيف تنظر للمواقف الخارجية من الأزمة في بلادها؟ وما تقييم شيماء عيسى للتجربة البرلمانية السابقة؟
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