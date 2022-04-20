تأبين جثة تلميذة أمام أعين زملائها بساحة المدرسة في تونس

قبل 35 دقيقة

نددت وزارتا التربية والمرأة في تونس بإقامة المدرسة الابتدائية بولاية سيدي بوزيد مراسم تأبين جثة التلميذة هديل مرزوقي، ذات التسع سنوات، أمام الأطفال بساحة المدرسة. وقالت الوزارتان إنه تم فتح تحقيق إدراي مشترك في الواقعة.

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