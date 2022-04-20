محمد صلاح يكسر صيامه التهديفي بثنائية في مرمى "الشياطين الحمر"..والتونسي حنبعل المجبري أول عربي يشارك مع مانشستر يونايتد
محمد صلاح يكسر صيامه التهديفي بثنائية في مرمى "الشياطين الحمر"..والتونسي حنبعل المجبري أول عربي يشارك مع مانشستر يونايتد
بعد إخفاقه في التسجيل في سبع مباريات متتالية، نجم ليفربول محمد صلاح يتألق بتسجيله هدفين في مرمى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهدت المباراة أول مشاركة للتونسي حنبعل المجبري في صفوف مانشستر يونايتد
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