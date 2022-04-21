الزي المدرسي: يوحد الطلاب أم يحد إبداعهم؟

قبل 15 دقيقة

الكثير من الدراسات تتحدث عن أهمية اللباس الموحد في المدارس وتأثيره على شخصية الأطفال، لكن أحيانا تكون كلفة الزي الموحد عالية وقد لا يستطيع الأهل تأمينها. هذه قصة سيدة من جنوب أفريقيا تعكف على جمع أغطية وسائد الفنادق المستعملة لتحولها إلى قمصان مدرسية بيضاء.

بدأت Danolene Johanessen مشروعها هذا في عام 2015 وتمكنت حتى اليوم من تأمين قمصان مدرسية لأكثر من مائة ألف طفل، حيث تعتمد المدارس الحكومية هناك نظام الزيّ الموحّد، في محاولة لإزالة الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ. لكن في دول أخرى تظهر دراسات تشجع على ترك حرية اختيار اللباس المدرسي للطفل كطريقة يعبر بها عن نفسه.