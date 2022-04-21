ماذا قال ماكرون ولوبان عن الحجاب والإسلام في مناظرة الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

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ماذا قال ماكرون ولوبان عن الحجاب والإسلام في مناظرة الانتخابات الرئاسية الفرنسية؟

قبل 14 دقيقة

تقابل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية في مناظرة تلفزيونية وجها لوجه لإقناع الفرنسيين بالتصويت لصالحهما، وكان الحديث عن الإسلاموية والحجاب والإسلام حاضرا في المناظرة.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: