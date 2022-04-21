فيديو للرئيس السوداني المعزول عمر البشير في مستشفى يثير غضب السودانيين

قبل 10 دقيقة

أثار مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وهو يتجول في المستشفى دون حراسة ويطمئن على المرضى، وردود فعل غاضبة من نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وجوده في المستشفى وعدم تمكّنه من البقاء في السجن بسبب مرضه.