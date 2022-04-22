القبض على "ظرفاء الغلابة" بسبب فيديوهات ساخرة عن غلاء الأسعار في مصر

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

القبض على "ظرفاء الغلابة" بسبب فيديوهات ساخرة عن غلاء الأسعار في مصر

قبل 38 دقيقة

ألقت الشرطة في محافظة أسيوط بصعيد مصر القبض على ثلاثة أشخاص معروفين باسم "ظرفاء الغلابة" بسبب نشرهم فيديوهات ساخرة عن غلاء الأسعار على تيك توك. وأحيل الثلاثة إلى أمن الدولة في القاهرة ووجهت لهم تهمة نشر أخبار كاذبة.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: