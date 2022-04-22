هل تعاد مباراتي مصر ضد السنغال والجزائر ضد الكاميرون؟

قبل 13 دقيقة

يترقب المصريون والجزائريون قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في شكوى المنتخبين والمطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال، ومباراة الجزائر والكاميرون. انتشرت إشاعات بقبول الفيفا إعادة المباراتين، لكن مسؤولي المنتخبين نفوا ذلك.