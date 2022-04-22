هل تعاد مباراتي مصر ضد السنغال والجزائر ضد الكاميرون؟
هل تعاد مباراتي مصر ضد السنغال والجزائر ضد الكاميرون؟
يترقب المصريون والجزائريون قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في شكوى المنتخبين والمطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال، ومباراة الجزائر والكاميرون. انتشرت إشاعات بقبول الفيفا إعادة المباراتين، لكن مسؤولي المنتخبين نفوا ذلك.
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