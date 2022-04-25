العمر والشكل هل يحددان الأدوار التي تلعبها الممثلة أمام الشاشة؟

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أعلنت الممثلة الاميركية جوليا روبرتس وهي طبعا نجمة شهيرة من نجمات هوليوود، أعلنت أنها ستعود الى تمثيل الأفلام الرومانسية بعد ابتعادها عن هذه الادوار لمدة عشرين عاما. وفي معرض حديثها عن سبب تغيبها كل هذا الوقت عن أداء الأدوار الرومانسية قالت إن النصوص التي كانت تقدم لها لم تكن تعجبها. وكانت قد سبقتها النجمة البريطانية ايما تومبسون إلى فتح نقاش حول عمر الممثلة وعلاقتها بجسدها والأدوار الرومانسية، بمناسبة الترويج لفيلمها الجديد Good Luck to you, Leo Grande .. إذ بالنسبة لتومسون الفائزة مرتين بجائزة أوسكار فإن أفضل إنجاز للفيلم الذي يتحدث عن علاقة معلمة متقاعدة بشاب صغير هو أنه يقدم الجسم البشري من دون أي إضافات أو تحسينات. وكشفت أنها عانت كثيراً مع مشاهد العري بسبب الضغوط التي تفرضها هوليوود على الممثلات ليحتفظن بصورتهن الجميلة وقوامهن الممشوق.