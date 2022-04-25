"القرآن ليس صالحا لكل زمان ومكان".. شيخ أزهري يثير موجة من الانتقادات في مصر
"القرآن ليس صالحا لكل زمان ومكان".. شيخ أزهري يثير موجة من الانتقادات في مصر
قال الشيخ الأزهري أسامة إبراهيم إن "القرآن ليس صالحا لكل زمان ومكان"، في حديث تلفزيوني. تصريحات الشيخ جاءت مخالفة للرأي الشائع بين علماء المسلمين، ما أدى إلى موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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