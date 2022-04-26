الحبس والغرامة لكل من يحاول الانتحار في الأردن

قبل ساعة واحدة

أقر مجلس النواب الأردني، عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام، وصوت النواب لصالح القرار الذي يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.