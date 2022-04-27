السيسي يصافح المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويعلن عن إطلاق حوار سياسي مع كل القوى "دون استثناء"
السيسي يصافح المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويعلن عن إطلاق حوار سياسي مع كل القوى "دون استثناء"
خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه سعيد بالإفراج عن بعض المعتقلين الذي أفرج عنهم خلال اليومين الماضيين. وأعلن السيسي عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق حوار سياسي "مع كل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز".
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