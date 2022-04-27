السيسي يصافح المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويعلن عن إطلاق حوار سياسي مع كل القوى "دون استثناء"

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

السيسي يصافح المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ويعلن عن إطلاق حوار سياسي مع كل القوى "دون استثناء"

قبل 16 دقيقة

خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه سعيد بالإفراج عن بعض المعتقلين الذي أفرج عنهم خلال اليومين الماضيين. وأعلن السيسي عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق حوار سياسي "مع كل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز".

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: