دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يتغلب على ريال مدريد في مباراة مثيرة

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قدم مانشستر سيتي أداء رائعا وفاز على فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري الأبطال، ليصبح لدى السيتي الأفضلية بفارق هدف واحد قبل مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو