بي بي سي إكسترا: هل تقدم عمليات التجميل إطلالة مميزة أم مشوهة؟

قبل 28 دقيقة

تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وخاصة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مقاطع فيديو دعائية تروج لعمليات التجميل البسيطة.وتقدم مراكز التجميل عروضاً لتلك العمليات للنساء والرجال بمناسبة عيد الفطر.

التفاعل مع عروض عمليات التجميل تفاوت بين من يعتبر الأمر غاية مشروعة لتحسين صورة الأشخاص، وبين من يرى أنها تشوه الوجه بدلاً من تجميله.