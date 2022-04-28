محمد عبده يغضب يمنيين وسعوديين بتصريحات عن إرث أبوبكر سالم وطلال مداح

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قال الفنان السعودي المعروف، محمد عبده، إن الفنانَين، طلال مداح وأبو بكر سالم، لم يتركا إرثا وطنيا في الفن، وإن أغنية "وطني الحبيب" لطلال مداح مسروقة. تلك التصريحات أثارت غضب وانتقادات يمنيين وسعوديين.