بودكاست خرافات: خرافات التبرع بالأعضاء قبل وبعد الوفاة ‏

قبل 21 دقيقة

ما حقيقة الأساطيرالمحيطة بالتبرع بالأعضاء في المجتمعات العربية؟ وهل تؤدي زراعة القلب إلى ‏تغيرات في الشخصية والميول لدى الشخص المستقبل؟ وما موقف الأديان تجاهها خلال الحياة أو بعد الوفاة؟ وكيف تقدم جثث ‏الموتي الهدية الأعظم على الإطلاق لأي إنسان؟ للإجابة عن هذة الأسئلة اضغط هنا