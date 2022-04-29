بودكاست خرافات: خرافات التبرع بالأعضاء قبل وبعد الوفاة ‏

بودكاست خرافات: خرافات التبرع بالأعضاء قبل وبعد الوفاة ‏

ما حقيقة الأساطيرالمحيطة بالتبرع بالأعضاء في المجتمعات العربية؟ وهل تؤدي زراعة القلب إلى ‏تغيرات في الشخصية والميول لدى الشخص المستقبل؟ وما موقف الأديان تجاهها خلال الحياة أو بعد الوفاة؟ وكيف تقدم جثث ‏الموتي الهدية الأعظم على الإطلاق لأي إنسان؟ للإجابة عن هذة الأسئلة اضغط هنا

الحلقة من إعداد ‏وتقديم شيرين شريف

خرافات" بودكاست نصف شهري يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:

للإستماع من خلال محركات البحث Google Chrome و Mozilla Firefox عليك تثبيت البرامج التالية على جهازك:

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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:

السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش

الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش

الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش