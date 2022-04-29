بودكاست خرافات: خرافات التبرع بالأعضاء قبل وبعد الوفاة
ما حقيقة الأساطيرالمحيطة بالتبرع بالأعضاء في المجتمعات العربية؟ وهل تؤدي زراعة القلب إلى تغيرات في الشخصية والميول لدى الشخص المستقبل؟ وما موقف الأديان تجاهها خلال الحياة أو بعد الوفاة؟ وكيف تقدم جثث الموتي الهدية الأعظم على الإطلاق لأي إنسان؟ للإجابة عن هذة الأسئلة اضغط هنا
الحلقة من إعداد وتقديم شيرين شريف
خرافات" بودكاست نصف شهري يحقق في نظريات المؤامرة والإشاعات المحيطة بنا للإستماع إلى جميع حلقات " خرافات" اضغط على اللينك المناسب لك وأشترك في البودكاست:
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي للمرة الاولى يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش ويعاد في الأوقات التالية:
السبت الساعة 0030 بتوقيت غرينتش
الاحد الساعة 0830 بتوقيت غرينتش
الثلاثاء الساعة 0930 بتوقيت غرينتش