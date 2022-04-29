علي صلالحة:لا توجد إمكانية لسحب الثقة عن الحكومة الحالية

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علي صلالحة:لا توجد إمكانية لسحب الثقة عن الحكومة الحالية

29 أبريل/ نيسان 2022، 15:52 GMT جدّد في قبل 50 دقيقة

اقرّ علي صلالحة عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميرتس بوجود مشاكل تواجه الحكومة الائتلافية الحالية في إسرائيل، ولكنه في ذات الوقت استبعد إمكانية حجب الثقة عنها. وفيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين،أكد النائب صلالحة عدم إحراز الكثير بشأنها، ودعا إلى الجلوس إلى مائدة المفاوضات لحل القضية الفلسطينية وإعطاء الفلسطينيين فرصة التحرر من القيود المفروضة عليهم حسب قوله

كيف ينظر النائب عن حزب ميرتس الإسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى من قبل الشرطة الإسرائيلية؟ وما الذي دفع بحزبه للمشاركة في الائتلاف الحالي؟ وكيف يرى تجربة المجتمع العربي للممارسة البرلمانية في إسرائيل ؟