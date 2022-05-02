بي بي سي إكسترا: هل تشكل أسواق الملابس المستعملة حلا للعائلات المعسرة في العيد؟

قبل 22 دقيقة

لا يتبضع الجميع في الأردن من المحلات الحديثة لشراء ملابس العيد، فهناك من يختار سوق الملابس المستعملة أو "البالة" كما يطلق عليه في عدد من الدول العربية. وبالنسبة لأصحاب الدخل المحدود أو أولئك الباحثين عن الملابس ذات العلامات التجارية الشهيرة قليلة التكلفة فإن الوجهة الأولى ستكون سوق "البالة" خاصة في العيد كما يشرح مراسلنا في الأردن محمد عدنان في تقريره التالي.